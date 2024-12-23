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Редчинков Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Редчинков Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Шутилович
Место события
Шутилович, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 84.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5981
Редчинков Андрей
Текст оригинальной записи
Редчинков Андрей д. Шутилович

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