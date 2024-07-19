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Рысаков Василий Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рысаков Василий Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
78,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Нового Рахина
Место события
Нового Рахина, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 84.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5978
Рысаков Василий Иванов
Текст оригинальной записи
Рысаков Василий Иванов д. Нового Рахина

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