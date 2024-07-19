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Петров Кузьма

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Кузьма
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место события
Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 83.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5974
Петров Кузьма
Текст оригинальной записи
Петров Кузьма д. Кувщина Яжелбицкой вол. Валдайского уезда

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