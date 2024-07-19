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Петин Василий Петров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петин Василий Петров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Старой Болотницы
Место события
Старой Болотницы, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 83.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5969
Петин Василий Петров
Текст оригинальной записи
Петин Василий Петров д. Старой Болотницы

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