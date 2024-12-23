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Птица Афанасий Гаврилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Птица Афанасий Гаврилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
72
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Соменки
Место события
Соменки, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 83.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5961
Птица Афанасий Гаврилович
Текст оригинальной записи
Птица Афанасий Гаврилович д. Соменки

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