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Поляков Егор Кузьмич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Поляков Егор Кузьмич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
179,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Диговощи
Место события
Диговощи, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 83.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5960
Поляков Егор Кузьмич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Поляков Егор Кузьмич мещ. д. Диговощи

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