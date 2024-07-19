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Петров Федор Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Федор Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
81,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Лшово
Место события
Лшово, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 83.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5959
Петров Федор Васильевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Петров Федор Васильевич д. Лшово (дворянин)

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