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Овчинников Василий Герасимов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Овчинников Василий Герасимов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Зеленого Бора
Место события
Зеленого Бора, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 83.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5953
Овчинников Василий Герасимов
Текст оригинальной записи
Овчинников Василий Герасимов д. Зеленого Бора

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