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Охрушев Павел Михайлов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Охрушев Павел Михайлов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
44,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Старой Болотницы
Место события
Старой Болотницы, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 83.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5952
Охрушев Павел Михайлов
Текст оригинальной записи
Охрушев Павел Михайлов д. Старой Болотницы

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