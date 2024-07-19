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Ольман Фриц

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ольман Фриц
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
31,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Бачугов
Место события
Бачугов, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 83.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5951
Ольман Фриц
Текст оригинальной записи
Ольман Фриц д. Бачугов

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