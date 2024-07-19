Меркушов Павел Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркушов Павел Михайлов

Меркушов Павел Михайлов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Меркушов Павел Михайлов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Старой Болотицы
Место события
Старой Болотицы, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 82.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5921
Меркушов Павел Михайлов
Текст оригинальной записи
Меркушов Павел Михайлов д. Старой Болотицы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.