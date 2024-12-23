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Молодейков Петр Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Молодейков Петр Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Новое Рахино
Место события
Новое Рахино, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 82.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5914
Молодейков Петр Федоров
Текст оригинальной записи
Молодейков Петр Федоров д. Новое Рахино

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