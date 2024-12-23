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Молодецков Степан Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Молодецков Степан Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Новое Рахино
Место события
Новое Рахино, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 82.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5913
Молодецков Степан Федоров
Текст оригинальной записи
Молодецков Степан Федоров д. Новое Рахино

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