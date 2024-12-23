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Марченков Александр Тимофеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Марченков Александр Тимофеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
72,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Переезда
Место события
Переезда, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 82.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5910
Марченков Александр Тимофеев
Текст оригинальной записи
Марченков Александр Тимофеев д. Переезда

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