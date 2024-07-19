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Ласковский Василий Павлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ласковский Василий Павлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
16,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Бачуги
Место события
Бачуги, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 82.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5908
Ласковский Василий Павлович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Ласковский Василий Павлович двор. д. Бачуги

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