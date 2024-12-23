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Краев Алексей Яковлев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Краев Алексей Яковлев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
3,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Ракушин
Место события
Ракушин, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 81.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5901
Краев Алексей Яковлев - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Краев Алексей Яковлев мещ. с. Ракушин

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