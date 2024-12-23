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Кокум Александр Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кокум Александр Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
134,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Телятникова
Место события
Телятникова, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 81.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5896
Кокум Александр Александрович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Кокум Александр Александрович дворян. д. Телятникова

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