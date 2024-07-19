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Ильин Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ильин Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место события
Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 80.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5869
Ильин Тимофей
Текст оригинальной записи
Ильин Тимофей д. Горок Семеновской вол. Демянского уезда

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