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Иванов Арефий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Арефий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Ракушин
Место события
Ракушин, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 80.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5866
Иванов Арефий
Текст оригинальной записи
Иванов Арефий д. Ракушин

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