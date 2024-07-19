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Ильменский Павел Георгиевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ильменский Павел Георгиевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
33,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место события
Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 80.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5863
Ильменский Павел Георгиевич - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Ильменский Павел Георгиевич свящ. Старо-Рахянской церкви

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