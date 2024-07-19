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Ефимов Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Нового Рахина
Место события
Нового Рахина, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 80.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5852
Ефимов Алексей
Текст оригинальной записи
Ефимов Алексей д. Нового Рахина

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