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Ефимов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место события
Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 80.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5850
Ефимов Федор
Текст оригинальной записи
Ефимов Федор дер. Лутовенки Яжелбицкой вол. Валдайского у.

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