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Евстигнеев Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евстигнеев Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Новой Болотницы
Место события
Новой Болотницы, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 79.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5836
Евстигнеев Ефим
Текст оригинальной записи
Евстигнеев Ефим д. Новой Болотницы

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