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Ефимов Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Лиданихи
Место события
Лиданихи, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 79.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5835
Ефимов Григорий
Текст оригинальной записи
Ефимов Григорий д. Лиданихи

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