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Екимов Александр Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Екимов Александр Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
100,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Ракушино
Место события
Ракушино, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 79.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5833
Екимов Александр Васильев
Текст оригинальной записи
Екимов Александр Васильев д. Ракушино

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