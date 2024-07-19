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Должинский Георгий Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Должинский Георгий Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Зехниха
Место события
Зехниха, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 79.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5832
Должинский Георгий Григорьевич
Текст оригинальной записи
Должинский Георгий Григорьевич д. Зехниха

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