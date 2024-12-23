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Гусев Яков Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гусев Яков Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Рогвина
Место события
Рогвина, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 79.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5820
Гусев Яков Иванов
Текст оригинальной записи
Гусев Яков Иванов д. Рогвина

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