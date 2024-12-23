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Григорьев Василий Екимов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Василий Екимов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1609
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Ракушино
Место события
Ракушино, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 79.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5816
Григорьев Василий Екимов
Текст оригинальной записи
Григорьев Василий Екимов с. Ракушино

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