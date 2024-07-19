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Годырев Степан Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Годырев Степан Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Долгого Бора
Место события
Долгого Бора, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 79.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5815
Годырев Степан Петрович
Текст оригинальной записи
Годырев Степан Петрович д. Долгого Бора

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