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Гречников Прохор Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гречников Прохор Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
51,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Ракулины
Место события
Ракулины, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 79.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5814
Гречников Прохор Николаевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Гречников Прохор Николаевич с. Ракулины (мещан.)

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