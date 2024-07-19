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Вишкер Фридрих

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Вишкер Фридрих
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место события
Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 79.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5813
Вишкер Фридрих
Текст оригинальной записи
Вишкер Фридрих д. Бачуги Рахин. вол. (д. Тигоды Подберезс. вод. Новгородского у.)

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