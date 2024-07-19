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Верховодов Василий Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Верховодов Василий Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
28
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Новой-Болотницы
Место события
Новой-Болотницы, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 78.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5801
Верховодов Василий Иванов
Текст оригинальной записи
Верховодов Василий Иванов д. Новой-Болотницы

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