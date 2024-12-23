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Бракфотель Ян

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бракфотель Ян
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
43,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Яркова
Место события
Яркова, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 78.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5795
Бракфотель Ян
Текст оригинальной записи
Бракфотель Ян д. Яркова

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