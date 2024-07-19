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Ватинах Франц-Рихард Павлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ватинах Франц-Рихард Павлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
почетные граждане
Ценз
1,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Рагвино
Место события
Рагвино, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 78.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5794
Ватинах Франц-Рихард Павлович - сословие: почетные граждане
Текст оригинальной записи
Ватинах Франц-Рихард Павлович д. Рагвино поч. гр.

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