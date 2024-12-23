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Алексеев Осип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Осип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
32
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Сидельникова
Место события
Сидельникова, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 78.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5777
Алексеев Осип
Текст оригинальной записи
Алексеев Осип д. Сидельникова

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