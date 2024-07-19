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Афанасьев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Новой Болотницы
Место события
Новой Болотницы, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 78.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5775
Афанасьев Иван
Текст оригинальной записи
Афанасьев Иван д. Новой Болотницы

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