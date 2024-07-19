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Яковлев Петр Ильич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Петр Ильич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Калмыково
Место события
Калмыково, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 78.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5770
Яковлев Петр Ильич
Текст оригинальной записи
Яковлев Петр Ильич (разноч.) пус. Калмыково

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