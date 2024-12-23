Яковлев Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Евдоким

Яковлев Евдоким

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Евдоким
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Пожарья
Место события
Пожарья, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 77.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5758
Яковлев Евдоким
Текст оригинальной записи
Яковлев Евдоким д. Пожарья

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.