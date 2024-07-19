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Яковлев Арсений

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Арсений
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Верх. Островец
Место события
Верх. Островец, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 77.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5751
Яковлев Арсений
Текст оригинальной записи
Яковлев Арсений д. Верх. Островец

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