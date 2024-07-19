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Яковлев Иуда

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Иуда
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Узей
Место события
Узей, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 77.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5750
Яковлев Иуда
Текст оригинальной записи
Яковлев Иуда бол. Узей

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