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Харзеев Георгий Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Харзеев Георгий Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
98
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место события
Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 77.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5746
Харзеев Георгий Алексеевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Харзеев Георгий Алексеевич двор.

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