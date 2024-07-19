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Филиппов Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филиппов Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Вербенца
Место события
Вербенца, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 76.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5722
Филиппов Степан
Текст оригинальной записи
Филиппов Степан д. Вербенца

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