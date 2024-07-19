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Фомин Максим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фомин Максим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
54,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Конца
Место события
Конца, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 76.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5717
Фомин Максим
Текст оригинальной записи
Фомин Максим д. Конца

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