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Фрпбес Александр Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фрпбес Александр Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
88,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Горушка
Место события
Горушка, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 76.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5716
Фрпбес Александр Александрович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Фрпбес Александр Александрович дворянин ус. Горушка

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