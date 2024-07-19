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Треймап Карл Густавов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Треймап Карл Густавов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
14,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место события
Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 76.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5714
Треймап Карл Густавов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Треймап Карл Густавов кр. Лифляндской губ. Перновского у.

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