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Сухинич Павел Игнатьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сухинич Павел Игнатьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
8,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Вгутаево
Место события
Вгутаево, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 76.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5689
Сухинич Павел Игнатьевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Сухинич Павел Игнатьевич двор. пус. Вгутаево

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
30.06.1856
Неизвестно

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