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Степанов Петр Кузьмин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Петр Кузьмин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Шемякина
Место события
Шемякина, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 75.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5682
Степанов Петр Кузьмин
Текст оригинальной записи
Степанов Петр Кузьмин д. Шемякина

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