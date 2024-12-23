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Сергеев Осип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеев Осип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Старины
Место события
Старины, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 75.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5681
Сергеев Осип
Текст оригинальной записи
Сергеев Осип д. Старины

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