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Семенов Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Радолья
Место события
Радолья, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 75.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5678
Семенов Николай
Текст оригинальной записи
Семенов Николай д. Радолья

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