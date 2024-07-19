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Степанов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
35,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Комля
Место события
Комля, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 75.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5647
Степанов Андрей
Текст оригинальной записи
Степанов Андрей д. Комля

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